LES FOLIES BELLIÈRE Montrevault-sur-Èvre, 24 juin 2022, Montrevault-sur-Èvre.

LES FOLIES BELLIÈRE Saint Pierre Montlimart Parc de la Bellière Montrevault-sur-Èvre

2022-06-24 – 2022-06-24 Saint Pierre Montlimart Parc de la Bellière

Montrevault-sur-Èvre 49110 Montrevault-sur-Èvre

8 8 EUR La Scala relève un nouveau défi en créant un évènement inédit ! Une folie ? Non, un désir d’associer tout ce que l’on aime et surtout de le partager.

– Une scène extérieure au cœur d’un site remarquable.

– Un repas concocté par un artisan local : l’Antarès.

– Une pièce de théâtre par la Cie Trac’N’Art “Bonjour Ivresse” : Une comédie décomplexée , aux répliques assassines et au rythme survolté.

– Un final musical avec Melle Orchestra : Fanfare de filles à l’humour déjanté et au talent fou.

Programmation :

* 19h : Ouverture repas

* 20h30 : Ouverture spectacle

* 21h : Théâtre

* 22h30 : Final musical

Sur réservation

Payant

Soirée théâtrale avec les folies Bellière

scala.lesfoliesbelliere@gmail.fr http://scala.chez-alice.fr/

La Scala relève un nouveau défi en créant un évènement inédit ! Une folie ? Non, un désir d’associer tout ce que l’on aime et surtout de le partager.

– Une scène extérieure au cœur d’un site remarquable.

– Un repas concocté par un artisan local : l’Antarès.

– Une pièce de théâtre par la Cie Trac’N’Art “Bonjour Ivresse” : Une comédie décomplexée , aux répliques assassines et au rythme survolté.

– Un final musical avec Melle Orchestra : Fanfare de filles à l’humour déjanté et au talent fou.

Programmation :

* 19h : Ouverture repas

* 20h30 : Ouverture spectacle

* 21h : Théâtre

* 22h30 : Final musical

Sur réservation

Payant

Saint Pierre Montlimart Parc de la Bellière Montrevault-sur-Èvre

dernière mise à jour : 2022-04-08 par