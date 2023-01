Les Folâtries, visite-lecture de poèmes érotiques de Ronsard La Riche La Riche Conseil Départemental 37 La Riche Catégories d’Évènement: Indre-et-Loire

Visite-lecture de poèmes érotiques de Ronsard Une visite qui ne se prend pas au sérieux ! Ronsard comme vous ne le connaissez pas !

Au menu : érotisme, humour, amour, jeux, cadeaux et surprise le tout ponctué des vers surprenants de son livret des Folâtries.

Un moment festif et savoureux !

Avec Céline Hoinard, de la Compagnie des Sans Lacets

A partir de 18 ans Durée : 1h30 env. Sur réservation

demeureronsard@departement-touraine.fr +33 2 47 37 32 70 http://www.prieure-ronsard.fr/

