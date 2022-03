Les Fola Bergères La table du maître La Ciotat Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

La Ciotat

Les Fola Bergères La table du maître, 30 avril 2022, La Ciotat. Les Fola Bergères

La table du maître, le samedi 30 avril à 20:30

Première partie Dans un club, un quartet de jazz est interrompu par une nouvelle venue, Yelena, chanteuse embauchée pour créer un nouveau spectacle de cabaret. Le groupe, au départ opposé à l’idée, donne sa chance à la chanteuse… Dans le même temps, ils découvrent que la femme de ménage du club, est une « tap dance » (claquettes) accomplie. Les musiciens l’invitent à se joindre à eux ! Le nouveau groupe se sépare sur un dernier morceau, mais en fait préparent un vrai spectacle de cabaret. Yelena les a convaincus. Deuxième partie L’orchestre arrive à New York, ils ont monté un vrai spectacle cabaret, où les musiciens/danseurs/chanteurs sont grimés ou maquillés, habillés avec queue de pie et chapeau haut de forme. Que le spectacle commence ! Les acteurs Yelena Babec Lead Vocal Isabelle Gastaldi Tap Dance, Vocal Eric Turpin Trompette, Vocal, Tap Dance Sébastien Jacquot Piano Jean Paul Artero Contrebasse Claude Mennillo Batterie ♫♫♫ La table du maître Chemin du Pareyraou 13600 La Ciotat La Ciotat Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-30T20:30:00 2022-04-30T23:30:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, La Ciotat Autres Lieu La table du maître Adresse Chemin du Pareyraou 13600 La Ciotat Ville La Ciotat lieuville La table du maître La Ciotat Departement Bouches-du-Rhône

La table du maître La Ciotat Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-ciotat/

Les Fola Bergères La table du maître 2022-04-30 was last modified: by Les Fola Bergères La table du maître La table du maître 30 avril 2022 La Ciotat La table du maître La Ciotat

La Ciotat Bouches-du-Rhône