Quatre foires traditionnelles se tiennent à Millau :

celle du mercredi des Cendres dite de « la sauvagine », le mercredi 2 mars

la grande foire du 6 mai,

celle du 17 mai dite de la « loue »

enfin la foire du 6 août

Ces foires ont lieu en centre ville autour de la place du Mandarous et le long des boulevards attenants.

