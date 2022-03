Les Focus d’Amnesty Paris Nord vous invitent à une conférence visio sur les violences faites aux femmes, 24 mars 2022, .

Date et horaire exacts : Le jeudi 24 mars 2022

de 19h00 à 20h30

gratuit

Nous vous invitons à une visio conférence le jeudi 24 mars à 19h00 pour échanger sur les Violences faites aux femmes.

L’égalité femmes/hommes est-elle une réalité ? Non. Les femmes voient leurs droits contestés, niés, leur échapper et font face à des violences. Droit à l’intégrité physique. Droit à l’éducation. Droit de s’exprimer. Droit à ce que leur parole soit entendue. Droit que leurs agresseurs/oppresseurs soient condamnés. Droit à la dignité. C’est pour alerter sur ces violences faites aux femmes que nous vous invitons à une visio conférence le jeudi 24 mars à 19h00 (durée : 1h30). Nous accueillerons :

– l’association Le Filon qui parlera de l’accueil et de l’accompagnement des femmes sans-abri et en situation de grande précarité,

– les associations GAMS et La Maison des femmes de Saint Denis qui parleront de la lutte contre les mutilations sexuelles infligées aux femmes et de l’écoute et l’accompagnement des femmes pour faire valoir leurs droits,

– une colleuse du mouvement Collage Féminicide Paris qui combat les féminicides,

– une Afghane pour parler des violations des droits des femmes en Afghanistan.

Pour participer, lien de connexion https://us02web.zoom.us/j/81181191743

Les Focus d’Amnesty Paris Nord sont des rendez-vous virtuels pour faire un gros plan sur une problématique des droits humains. Le but est d’apporter l’éclairage d’expert.es et d’engager un débat via le chat.

Les Focus sont co-organisés par les groupes d’Amnesty International du 17e, du 18e et du 19e arrondissement de Paris. Ils ont lieu tous les deux mois – sauf période estivale – sur zoom, en début de soirée.

Contact : https://twitter.com/AmnestyParis17

Focus Amnesty Paris Nord