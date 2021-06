Paris en ligne Paris Les Focus d’Amnesty Paris Nord en ligne Paris Catégorie d’évènement: Paris

Les Focus d’Amnesty Paris Nord en ligne, 17 juin 2021-17 juin 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le jeudi 17 juin 2021

de 19h à 20h

gratuit

Droits des LGBTQI+, comment la crise fragilise les droits des personnes LGBTQI+ ? Déjà régulièrement exposées à des violations de leurs droits fondamentaux, les personnes LGBTQI+ – lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres, queers, intersexuées – sont d’autant plus exposées dans le cadre de la lutte contre la pandémie. Dans de nombreux pays, les droits des personnes LGBTQI+ sont régulièrement menacés et bafoués – privation de droits fondamentaux et de libertés, menaces ou exécutions – au motif que ces personnes ne seraient pas conformes aux normes dominantes en matière de genre ou de sexualité. Le contexte actuel sert de justificatif à toutes sortes de dérives de la part des autorités de nombreux pays, adoptant des mesures particulièrement discriminantes à l’égard des LGBTQI+. Nous vous proposons un tour d’horizon sur l’intensification des discriminations envers les personnes LGBTI, à l’occasion du prochain rendez-vous en ligne des Focus d’Amnesty Paris Nord, le jeudi 17 juin 2021 à 19h00. Pour cette édition, nous aurons l’honneur de compter sur la participation de Human Rights Watch et de SOS Homophobie. Les Focus d’Amnesty Paris Nord sont des rendez-vous virtuels pour faire un gros plan sur une problématique des droits humains. Le but est d’apporter l’éclairage d’expert.es et d’engager un débat via le chat. Les Focus sont co-organisés par les groupes d’Amnesty International du 17e, du 18e et du 19e arrondissement de Paris. Ils ont lieu tous les deux mois – sauf période estivale – sur zoom, en début de soirée. Lien de connexion : https://us02web.zoom.us/j/87991463998?pwd=dHhJaXlMWkZIOGw0QS9IMjgxbXRhUT09 Animations -> Conférence / Débat en ligne En ligne Paris 75000 Contact :Amnesty International France – Groupes locaux Paris Batignolles / Jaurès / Montmartre https://www.facebook.com/Amnesty-International-Paris-Montmartre-108805361356656 Animations -> Conférence / Débat Queer Lgbt;Solidaire

Date complète :

2021-06-17T19:00:00+02:00_2021-06-17T20:00:00+02:00

Amnesty international

Détails Catégorie d’évènement: Paris Étiquettes évènement : Autres Lieu en ligne Adresse En ligne Ville Paris lieuville en ligne Paris