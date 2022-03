Les Flyings Alençon, 10 mars 2022, Alençon.

Les Flyings Alençon

2022-03-10 – 2022-03-10

Alençon Orne

Mélissa Von Vépy voit « l’expression aérienne » comme une métaphore de la vie. Avec sa compagnie Happés, la circassienne franco-suisse cherche à nous aspirer dans son univers onirique empreint de questionnements universels. L’artiste interroge sa pratique dans des performances éblouissantes qui s’ouvrent à la danse et au théâtre. Avec Les Flyings, elle met en jeu cinq trapézistes volants dans un rêve éveillé. Deux femmes et trois hommes forment une petite troupe dans un décor de bout du monde. Sur cette jetée aérienne, entre deux pontons, un trapèze bas pendule de cour à jardin. L’équipée s’avance, se penche et hésite face au vide. Le mouvement pendulaire du trapèze, qui s’épuise régulièrement et qu’il faut rattraper, relancer, les place face à leur propre finitude. Tout au bord, dans ce lieu de tous les possibles, les trapézistes rampants se cramponnent, lâchent ou se renvoient la barre. Nourri de références à Becket, ce ballet aérien au ras du sol éclaire l’intranquillité de nos âmes dans cette existence limitée. Entre liberté et désespoir, sensation d’absurdité et de sublime voltige hors de toutes attentes.

Un spectacle programmé dans le cadre de SPRING, festival des nouvelles formes de cirque en Normandie. Proposé par la Plateforme 2 Pôles Cirque en Normandie / La Brèche à Cherbourg – Cirque-Théâtre d’Elbeuf

www.festival-spring.eu

sn.61@scenenationale61.fr +33 2 33 29 16 96 https://www.scenenationale61.com/

Alençon

