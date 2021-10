Paris Les Étincelles du Palais de la découverte Paris Les Fluides Les Étincelles du Palais de la découverte Paris Catégorie d’évènement: Paris

Accessible à partir de 10 ans. Les fluides regroupent les liquides et les gaz. Selon qu’ils sont en écoulement ou non, il s’agit d’hydrodynamique ou d’hydrostatique. On se propose de présenter les deux types de comportement à travers des expériences. De la poussée d’Archimède à l’effet Venturi, une série d’expériences pour se familiariser avec les notions de base et se remuer les méninges ,! , 10 ans et + Une série d’expériences pour découvrir ou se familiariser avec le comportement parfois étonnant des fluides et les notions de base qui s’y rattachent. , Les Étincelles du Palais de la découverte 186 Rue St Charles, 75015 Paris Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-20T17:00:00 2021-10-20T18:00:00;2021-10-20T17:00:00 2021-10-20T18:00:00;2021-10-23T17:00:00 2021-10-23T18:00:00;2021-10-23T17:00:00 2021-10-23T18:00:00;2021-10-24T17:00:00 2021-10-24T18:00:00;2021-10-24T17:00:00 2021-10-24T18:00:00;2021-10-26T17:00:00 2021-10-26T18:00:00;2021-10-26T17:00:00 2021-10-26T18:00:00;2021-10-29T17:00:00 2021-10-29T18:00:00;2021-10-29T17:00:00 2021-10-29T18:00:00;2021-10-31T17:00:00 2021-10-31T18:00:00;2021-10-31T17:00:00 2021-10-31T18:00:00

