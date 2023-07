Sortie de résidence « Au creux des Arbres et peaux d’écorces » LES FLORIMONTAINS Plancherine Catégories d’Évènement: Plancherine

Savoie Sortie de résidence « Au creux des Arbres et peaux d’écorces » LES FLORIMONTAINS Plancherine, 22 juillet 2023, Plancherine. Sortie de résidence « Au creux des Arbres et peaux d’écorces » Samedi 22 juillet, 19h30 LES FLORIMONTAINS Chaque participant est invité à se rendre sur le site des Florimontains, équipé de bonnes chaussures de marche et de vêtements de sport à partir de 19h30. Un accueil est prévu avant le départ sur le parcours en forêt balisé aux environs de 21h00 « Au creux des Arbres et Peaux d’Ecorces » Parcours poétique et sonore en Forêt – Sortie de résidence Le public est invité sur un parcours balisé à la nuit noire, à écouter, ressentir ,les mots d’écorces et la peau des histoires ventées par le souffle des arbres dans des langues rythmiques et imaginaires. Des géantes aux lucioles, des créatures naturelles aux esprits taquins, A chacun, chacune son rythme et son chemin. LES FLORIMONTAINS 44-120, Chemin de Martignon 73200 Plancherine Plancherine 73200 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33(0) 4 79 38 23 65 https://www.lesflorimontains.fr https://www.instagram.com/lesflorimontains/ L’association des Florimontains a été créée en 1925. Elle organise des colonies de vacances pour les jeunes et propose des séjours en gestion libre pour ses adhérents. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-22T19:30:00+02:00 – 2023-07-22T22:00:00+02:00

