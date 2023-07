Au Creux des Arbres Parcours Nocturne Poétique et Sonore en Forêt LES FLORIMONTAINS Plancherine Catégories d’Évènement: Plancherine

Savoie Au Creux des Arbres Parcours Nocturne Poétique et Sonore en Forêt LES FLORIMONTAINS Plancherine, 10 juillet 2023, Plancherine. Au Creux des Arbres Parcours Nocturne Poétique et Sonore en Forêt 10 – 21 juillet LES FLORIMONTAINS Cette résidence est offerte aux jeunes inscrits par le centre de vacances Au Creux des Arbres Parcours nocture poétique et sonore en forêt Résidence de recherche artistique et de transmission autour des langues imaginaires et sonores , des écritures à l’encre invisible afin de créer un parcours d’utopie poétique en forêt. A découvrir à la nuit noire. LES FLORIMONTAINS 44-120, Chemin de Martignon 73200 Plancherine Plancherine 73200 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33(0) 4 79 38 23 65 https://www.lesflorimontains.fr https://www.instagram.com/lesflorimontains/ L’association des Florimontains a été créée en 1925. Elle organise des colonies de vacances pour les jeunes et propose des séjours en gestion libre pour ses adhérents. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-10T09:30:00+02:00 – 2023-07-10T18:00:00+02:00

