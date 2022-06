Les Flories d’Antan Saint-Fraimbault Saint-Fraimbault Catégories d’évènement: Orne

Les Flories d'Antan Saint-Fraimbault, 15 août 2022, Saint-Fraimbault.

2022-08-15 09:00:00 – 2022-08-15 19:00:00

Cette année, le journaliste Pierre Bonte sera présent. Buvette et restauration sur place. Fête des traditions rurales avec les maréchal-ferrant, le marché artisanal, les orgues de barbarie, les jeux en bois, les lavandières, la calèche, la boulangerie, les travaux des champs…

