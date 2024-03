Les Floralys à saint-Lys Places Nationale et de la Liberté Saint-Lys, samedi 6 avril 2024.

Les Floralys à saint-Lys La ville de Saint-Lys organise sa 29ème édition des Floralys le 6 et 7 avril 2024. De nombreux exposants, des animations variées autour du jardin. 6 et 7 avril Places Nationale et de la Liberté Entrée libre et gratuite

Début : 2024-04-06T09:00:00+02:00 – 2024-04-06T18:30:00+02:00

Fin : 2024-04-07T09:00:00+02:00 – 2024-04-07T18:30:00+02:00

Manifestation emblématique du retour des beaux jours à Saint-Lys, cet événement gratuit et en extérieur, attire chaque année de nombreux visiteurs intéressés par le jardinage, la décoration et les produits naturels.

De 9h à 18h30, le marché aux fleurs et aux plantes offre une large sélection de produits pour tous les goûts et tous les budgets.

Places Nationale et de la Liberté Saint-Lys Saint-Lys 31470 Haute-Garonne Occitanie