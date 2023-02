Les Floralies Marignane Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Marignane

Les Floralies, 2 avril 2023, Marignane . Les Floralies Cours Mirabeau Marignane Bouches-du-Rhone

2023-04-02 – 2023-04-02 Marignane

Bouches-du-Rhone Les Floralies, organisées par la Ville de Marignane, attirent beaucoup de monde chaque année et marquent aussi l’arrivée des beaux jours.

Cette manifestation qui arrive à point nommé à l’aube du printemps et avec le retour du soleil suscite l’envie aux Marignanais de s’adonner au jardinage et au rempotage.



Dès 9h, une vingtaine d’exposants vous présenteront de multiples variétés de plantes aromatiques, rosiers grimpants, plantes fleuries, plants de légumes… et autres.

Il y aura également des ateliers “nature”, des compositions florales originales…

Une belle occasion d’y faire quelques trouvailles pour agrémenter votre potager, garnir votre jardin ou votre intérieur !



La Direction des Affaires Culturelles a pour tradition d’organiser plusieurs ateliers sur le thème de l’environnement, du printemps et des fleurs. Le cours Mirabeau fête le printemps avec les Floralies.

Plantes, arbres fruitiers, fleurs, plants pour le potager, … feront le bonheur des amoureux du jardin et de la nature… Et aussi les précieux conseils des exposants présents ! animation@ville-marignane.fr +33 4 42 10 14 50 Marignane

