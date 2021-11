Brissac Loire Aubance Brissac Loire Aubance Brissac-Loire-Aubance, Maine-et-Loire LES FLORALIES DU CHÂTEAU DE BRISSAC Brissac Loire Aubance Brissac Loire Aubance Catégories d’évènement: Brissac-Loire-Aubance

2022-04-08 10:00:00 – 2022-04-11 17:00:00

Dans les salons et les galeries du château, 25 compétiteurs – fleuristes professionnels talentueux accompagnés de leurs assistants – vont devoir faire preuve d'imagination pour réaliser autant d'œuvres, façonnées par leurs mains expertes. Organisée par le Société Angevine Piverdie, cette compétition met à l'honneur l'art floral dans un décor historique qui le sublime. Pendant quatre jours, le public est invité à se promener librement dans le château. Chaque visiteur reçoit un bulletin de vote avec lequel il pourra exprimer sa préférence pour élire la composition qui se verra attribuer, a l'issue de la compétition, le prestigieux Prix Coup de Cœur du Public. Mariage de la grâce et de l'histoire, mais aussi de la fleur et de la pierre, cette compétition unique en France, célèbre avec éclat l'arrivée du printemps. bureau@chateaudebrissac.net +33 2 41 91 22 21

