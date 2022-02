Les Floralies de Printemps Sénas Sénas Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Sénas

Les Floralies de Printemps Sénas, 8 mai 2022, Sénas. Les Floralies de Printemps Sénas

2022-05-08 09:00:00 09:00:00 – 2022-05-08 18:00:00 18:00:00

Sénas Bouches-du-Rhône Plus d’une quarantaine d’exposants proposant un large choix de végétaux afin de faire de votre jardin un espace convivial et réussi : plantes rares, cactées, succulentes, arbustes, arbres, plantes aromatiques, plants de légumes.

Le choix sera varié ! Fleurs, plantes, arbustes, arbres, accessoires et outillage de jardin : tout pour agrémenter et embellir vos extérieurs Plus d’une quarantaine d’exposants proposant un large choix de végétaux afin de faire de votre jardin un espace convivial et réussi : plantes rares, cactées, succulentes, arbustes, arbres, plantes aromatiques, plants de légumes.

Le choix sera varié ! Sénas

dernière mise à jour : 2022-02-14 par

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Sénas Autres Lieu Sénas Adresse Ville Sénas lieuville Sénas Departement Bouches-du-Rhône

Sénas Sénas Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/senas/

Les Floralies de Printemps Sénas 2022-05-08 was last modified: by Les Floralies de Printemps Sénas Sénas 8 mai 2022 Bouches-du-Rhône Sénas

Sénas Bouches-du-Rhône