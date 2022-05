Les Floralies Cornillon-Confoux, 15 mai 2022, Cornillon-Confoux.

Les Floralies Cornillon-Confoux

2022-05-15 09:00:00 – 2022-05-15

Cornillon-Confoux Bouches-du-Rhône Cornillon-Confoux

Retrouvez tout l’univers du jardin : du géranium au cactus en passant par les herbes aromatiques ou encore les fleurs aquatiques.

Cet évènement est également destinés aux artisans producteurs de saveurs locales issues du monde végétal (miel, spiruline, tisane, …) ainsi qu’aux professionnels de l’environnement du jardin (décoration florales, poteries, aménagement extérieur, …).

Cette année, l’Eco-truck du Territoire sera également présent pour échanger sur les solutions de compostage, recyclage, …

C’est l’occasion de flâner dans les rues du village et de profiter des points de restauration qui sont à la disposition des gourmands.

A cette occasion, The Yellbows, vient mettre le feu à Cornillon-Confoux pour cette nouvelle édition des Floralies !

Entre énergie rock’n roll et sonorités brass band, venez partager un bon moment avec ce quartet un peu fou. »

C’est LE RDV des amoureux du jardin, des espaces verts !

Venez découvrir des exposants passionnés et profitez des panoramas exceptionnels qu’offrent le village.

Et en nouveauté cette 28ème édition : des fleurs aquatiques !

ot@cornillonconfoux.fr +33 4 90 50 43 17 http://www.cornillonconfoux.fr/

Cornillon-Confoux

