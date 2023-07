Balade chantée dans les montagnes Les flocons verts, Pailherols (15) Balade chantée dans les montagnes Les flocons verts, Pailherols (15), 30 août 2023, . Balade chantée dans les montagnes Mercredi 30 août, 18h30 Les flocons verts, Pailherols (15) 12 A tombée de nuit une ballade artistique sur le circuit pédestre de Ma Montagne en compagnie du chanteur et musicien MicKaël Vidal. En 4 étapes et un concert aux étoiles, on pourra : découvrir les paysages magnifiques des estives du Cantal

entendre évoquer le souvenir des hommes qui ont travaillé dans les burons

découvrir les oeuvres de Camille Henrot qui veulentrendre hommage au dur labeur des pastres qui devienet matin et soir installer lo pargue pour la traite des vaches

Entendre les chants et l’étonnante dextérité musicale d’un jeune artiste musicien chanteur Un repas en option est possible aux Flocons Verts sur réservation Participation adulte 12€, enfant – 18 ans 6€, forfait famille (à partir de deux adultes et deux enfants) 29€. Formule Groupe 10 personnes 100€ Réservation obligatoire auprès des Flocons verts à Palherols 04 71 47 56 67 ou de l’office de tourisme du Carladés 04 71 47 50 68 Ou sur hello asso (lien à venir) source : événement Balade chantée dans les montagnes publié sur AgendaTrad Les flocons verts, Pailherols (15) 15800 Pailherols

Les flocons verts, 15800 Pailherols, France [{« link »: « https://agendatrad.org/e/43871 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-30T18:30:00+02:00 – 2023-08-30T22:30:00+02:00

2023-08-30T18:30:00+02:00 – 2023-08-30T22:30:00+02:00 danse stage Détails Autres Lieu Les flocons verts, Pailherols (15) Adresse 15800 Pailherols Les flocons verts, 15800 Pailherols, France Age max 110 Lieu Ville Les flocons verts, Pailherols (15)

Les flocons verts, Pailherols (15) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//