Les flibustiers du grand large Lycée Kersa La Salle Ploubazlanec, dimanche 7 juillet 2024.

Les flibustiers du grand large dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. 8 juillet – 26 août Lycée Kersa La Salle à partir de 572€

Début : 2024-07-08T00:00:00+02:00 – 2024-07-08T23:58:00+02:00

Fin : 2024-08-26T00:00:00+02:00 – 2024-08-26T23:58:00+02:00

Direction la côte bretonne ! À Ploubazlanec, le panel d’activités est large…

Située en baie de Paimpol, Ploubazlanec est une agréable commune littorale. Bordée de grèves, de forêts et de sentiers côtiers, la commune nous livre de nombreux terrains de jeux et de découvertes. À quelques minutes de la pointe de l’Arcouest, la vue sur l’archipel de Bréhat est magnifique.

Entre campagne et bord de mer, le centre de vacances offre une grande cour de jeux, de nombreux espaces verts et un petit bois. Les chambres, situées sur deux étages, sont composées de 2 lits et d’armoires individuelles. Les activités se déroulent dans les salles d’activités thématiques mises à disposition, dans le gymnase ou au niveau des espaces extérieurs. Des coins ludothèque et bibliothèque sont également accessibles aux enfants en permanence. Les repas sont élaborés sur place par notre personnel de cuisine.

Que tu aimes développer ton esprit créatif ou que tu sois adepte du bord de mer, tu pourras choisir chaque jour des activités adaptées à tes goûts. Proche du centre, la plage nous attendra pour y pratiquer des jeux sur le sable : circuit de billes, cerfs-volants, châteaux de sable géants ou pour y observer des oiseaux ! Nous aurons aussi l’occasion de profiter de la baignade et de jeux dans l’eau !

Si tu as le pied marin, monte vite à bord de nos bateaux : lors d’une séance, tu découvriras les rudiments de la voile. Tu pourras également rester sur la terre ferme et faire de la pêche à pied sur les rochers. Construire des cabanes dans la forêt, fabriquer des jouets en bois, passer une nuit sous

tente, faire un feu ou regarder les étoiles… il y en aura pour tous les goûts ! Sans oublier l’atelier cuisine du centre, qui nous ouvrira ses portes pour nous transformer en vrais marmitons.

Aucune de ces activités n’est imposée : tu peux les choisir librement, en fonction de tes envies. La séance de voile est accessible à partir de 7 ans.

Du lun 8 juillet au mar 16 juillet 2024 9 jours 643€

Du mer 17 juillet au jeu 25 juillet 2024 9 jours 643€

Du ven 26 juillet au ven 2 août 2024 8 jours 572€

Du sam 3 août au sam 10 août 2024 8 jours 572€

Du dim 11 août au dim 18 août 2024 8 jours 572€

Du lun 19 août au lun 26 août 2024 8 jours 572€

Lycée Kersa La Salle Ploubazlanec Ploubazlanec 22620 Côtes-d'Armor Bretagne https://www.wakanga.org/ 02 99 09 12 39 info@wakanga.org

