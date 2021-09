Nyons Nyons Drôme, Nyons Les Fleurs Recycleuses – Semaine Bleue 2021 Nyons Nyons Catégories d’évènement: Drôme

Nyons

Les Fleurs Recycleuses – Semaine Bleue 2021 Nyons, 5 octobre 2021, Nyons. Les Fleurs Recycleuses – Semaine Bleue 2021 2021-10-05 09:30:00 09:30:00 – 2021-10-05 17:00:00 17:00:00 Résidence Autonomie La Pousterle 14, Rue Pierre Toesca

Nyons Drôme Réalisation de manière collaborative, d’une poubelle de tri artistique à partir de matériaux recyclés. Les Fleurs Recycleuses sont des collectes sélectives de déchets, œuvre d’art et outil pédagogique pour sensibiliser à la problématique des déchets. lapousterle26@club-internet.fr +33 4 75 26 90 95 http://www.orsac-la-pousterle.fr/ dernière mise à jour : 2021-09-20 par

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Nyons Autres Lieu Nyons Adresse Résidence Autonomie La Pousterle 14, Rue Pierre Toesca Ville Nyons lieuville 44.36259#5.14208