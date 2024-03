Les fleurs du marais Auxais, samedi 22 juin 2024.

Les fleurs du marais Auxais Manche

Au printemps, le marais s’orne de multiples couleurs. Venez découvrir la diversité des fleurs qui s’épanouissent à ce moment privilégié de l’année, comme les orchidées. Vous en saurez plus sur leur biologie et l’adaptation à leur milieu. Prévoir bonnes chaussures de randonnée. Gratuit. Inscription obligatoire au 02 33 46 37 06 Organisé par le conseil départemental de la Manche.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-22 15:00:00

fin : 2024-06-22 17:00:00

Auxais 50500 Manche Normandie accueil@cpiecotentin.com

L’événement Les fleurs du marais Auxais a été mis à jour le 2024-02-29 par Partenaires extérieurs