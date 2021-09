Les Fleurs du Mal & Spleen de Paris Théâtre des Grottes, 28 octobre 2021, Genève.

Les Fleurs du Mal & Spleen de Paris

du jeudi 28 octobre au dimanche 31 octobre à Théâtre des Grottes

Dans cette création conçue par Alexandre Païta et Melissa Cascarino on trouvera une caverneuse et lumineuse correspondace entre les royaumes du poétique, du musical et du plastique, un antre où les corps chavirent et succombent à la puissance sensorielle de la poésie et sombrent dans une eau chatoyante. On devine au loin la danse des Bacchantes et des Satyres pendant que la voix des acteurs nous offre le voyage entre la vitupération haletante du Chant d’Automne et la fatigue douce et mâchouillée qu’on écoute dans les Bienfaites de la lune. Plus que deviner la danse, on aura une Bacchante personnifiée par Melissa Cascarino. Les spectateurs en cercle, le piano à queue au centre, les voix dans les mots de Baudelaire, la musique et la danse ne forment qu’une seule et même cellule qui concentre des flux magnétiques qui se diluent et glissent les uns dans les autres, un organisme vivant qui repose sur des fréquences cosmiques que seul un rapport poétique au monde sait délivrer. Ces entrelacs de textures génèrent un prisme que chaque personne présente pourra traverser pour repousser les bords du monde. C’est l’immanence de l’essence poétique qui est là présente en toute chose, tout corps et tout endroit.

Etudiants: CHF 20.- AVS-Chômage : CHF 25.- et Plein tarif : CHF 30.-

Dans le cadre du bicentenaire de la naissance de Baudelaire (1821-2021), la compagnie Alexandre Païta présente au Théâtre des Grottes (28 au 31 octobre) une création de danse et théâtre.

Théâtre des Grottes Rue Louis-FAVRE 43, 1201 Genève Genève



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

