Cet évènement est passé « Les Fleurs du Mal » à la maison Guerlain La Maison Guerlain​ Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris « Les Fleurs du Mal » à la maison Guerlain La Maison Guerlain​ Paris, 18 octobre 2023, Paris. Du mercredi 18 octobre 2023 au lundi 13 novembre 2023 :

.Tout public. gratuit

Pour cette 16ème édition des expositions annuelles d’art contemporain organisée au 68 Champs-Elysées, la Maison Guerlain présente « Les Fleurs du Mal », en partenariat avec Paris+ par Art Basel, l’incontournable rendez-vous parisien de l’art contemporain. L’exposition rend hommage à l’œuvre de Charles Baudelaire, en résonance avec l’histoire de la Maison, qui célèbre cette année les 170 ans du Flacon Abeilles créé pour l’Impératrice Eugénie, philanthrope et protectrice du poète. Au-delà de cette évocation historique, la Maison Guerlain explore sous une nouvelle forme les liens entre nature et création artistique. Les fleurs, symboles éternels de la beauté et de la sensibilité, montrent ici des ambiguïtés subtiles. En résonance avec le thème, chaque artiste explore cette richesse de significations à travers une pluralité de médiums artistiques. Une dizaine de créations sont inédites, produites spécialement pour cette occasion. Le commissaire de l’exposition, Hervé Mikaeloff, a réuni pour cette exposition 26 artistes internationaux – émergents et figures majeures de la scène actuelle – sur les trois niveaux de la Maison Guerlain. Anna Aagaard Jensen, Pauline d’Andigné, Joël Andrianomearisoa, Jean-Marie Appriou, Nobuyoshi Araki, Marcella Barceló, Alvaro Barrington, Alina Bliumis, Francesco Clemente, Johan Creten, Jean-Philippe Delhomme, Mimosa Echard, Laurent Grasso, Oda Jaune, Anselm Kiefer, Roni Landa, Robert Mapplethorpe, Thandiwe Muriu, Duy Anh Nhan Duc, Not Vital, Ghizlane Sahli, Jennifer Steinkamp, Lise Stoufflet, Mykola Tolmachev, Yan Pei-Ming et Jiang Zhi. La Maison Guerlain​ 68, avenue des Champs-Élysées 75008 Paris Contact : https://www.guerlain.com/fr/fr-fr/c/flowers-of-evil.html

Jean Marie Appriou Détails Catégories d’Évènement: ile de france, Paris Autres Lieu La Maison Guerlain​ Adresse 68, avenue des Champs-Élysées Ville Paris Departement Paris Lieu Ville La Maison Guerlain​ Paris latitude longitude 48.8709219958963,2.30516796107645

La Maison Guerlain​ Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/