Rueil-Malmaison Petit théâtre de Rueil-Malmaison Hauts-de-Seine, Rueil-Malmaison Les fleurs de Macchabée Petit théâtre de Rueil-Malmaison Rueil-Malmaison Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Rueil-Malmaison

Les fleurs de Macchabée Petit théâtre de Rueil-Malmaison, 25 novembre 2021, Rueil-Malmaison. Les fleurs de Macchabée

Petit théâtre de Rueil-Malmaison, le jeudi 25 novembre à 10:45

Le théâtre de chair présentera son projet de création Les fleurs de Macchabée, aux Plateaux professionnels du groupe ACTIF

Sur réservation

Théâtre de chair – Grégoire Cuvier Petit théâtre de Rueil-Malmaison Rueil Malmaison Rueil-Malmaison Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-25T10:45:00 2021-11-25T11:00:00

Détails Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine, Rueil-Malmaison Autres Lieu Petit théâtre de Rueil-Malmaison Adresse Rueil Malmaison Ville Rueil-Malmaison lieuville Petit théâtre de Rueil-Malmaison Rueil-Malmaison