Les fleurs de l’enfance Cie Résonance Salle du Cuvier Artigues-près-Bordeaux, mardi 12 mars 2024.

Les fleurs de l’enfance Cie Résonance Perrine Fifadji & Rija Randrianivosoa Mardi 12 mars, 19h30 Salle du Cuvier Public 12€ / Réduit 6€ (sur justificatif – de 18 ans, étudiants de – de 25 ans, demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA, intermittents et professionnels de la Culture) Gratuit détenteurs de la carte jeune

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-12T19:30:00+01:00 – 2024-03-12T20:30:00+01:00

Fin : 2024-03-12T19:30:00+01:00 – 2024-03-12T20:30:00+01:00

Récital pour petits et grands

Il est des enfances joyeuses, d’autres difficiles… Mais en chacun de nous existe une part de bonheur incarné par la mémoire d’une chanson. Tant de berceuses, de comptines dans le monde accompagnent les êtres !

Tantôt fenêtres et bulles, parfois béquilles et rivières, souvent consolatrices, intemporelles, elles sont la mémoire du monde, un art oral universel qui se transmet. Perrine Fifadji a eu envie de partager la poésie de ces chansons, de réunir les générations, de se souvenir, de chanter ensemble, en chœur et aussi d’échanger, de collecter des chants.

Avec Rija Randrianivosoa, Perrine Fifadji marie les richesses de deux cultures. La création en français incorpore quelques touches de comptines en langues étrangères, en occitan, avec une esthétique musicale fortement imprégnée des musiques du monde et du jazz.

Ce récital se jouera dans un rapport direct avec le public avec l’idée de chanter avec lui ces chansons qui appartiennent à tous.

Durée 45 minutes

Salle du Cuvier Avenue de l’Ile de France, 33370 Artigues-près-Bordeaux Artigues-près-Bordeaux 33370 Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 38 50 50 [{« type »: « phone », « value »: « 05 56 32 27 06 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.artigues-pres-bordeaux.fr/evenement/fleurs-enfance/ »}]