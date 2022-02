Les Flaviens Arles Arles Catégories d’évènement: Arles

Bouches-du-Rhône

Les Flaviens Arles, 6 mars 2022, Arles. Les Flaviens Musée départemental Arles antique Avenue Arles

2022-03-06 11:00:00 11:00:00 – 2022-03-06 12:15:00 12:15:00 Musée départemental Arles antique Avenue

Arles Bouches-du-Rhône Entre les fondateurs Julio-Claudiens et les brillants Antonins, cette dynastie peu charismatique mérite un détour. Pierrette Nouet, guide-conférencière, nous fait partager ses coups de cœur pour des grandes figures de l’histoire antique. info.mdaa@departement13.fr +33 4 13 31 51 03 http://www.arles-antique.departement13.fr/ Entre les fondateurs Julio-Claudiens et les brillants Antonins, cette dynastie peu charismatique mérite un détour. Musée départemental Arles antique Avenue Arles

dernière mise à jour : 2022-02-03 par

Détails Catégories d’évènement: Arles, Bouches-du-Rhône Autres Lieu Arles Adresse Musée départemental Arles antique Avenue Ville Arles lieuville Musée départemental Arles antique Avenue Arles Departement Bouches-du-Rhône

Arles Arles Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/arles/

Les Flaviens Arles 2022-03-06 was last modified: by Les Flaviens Arles Arles 6 mars 2022 Arles Bouches-du-Rhône

Arles Bouches-du-Rhône