Parc de la Gaudinière, le samedi 3 juillet à 15:00

Salut à Tous. ? Nous sommes content de vous retrouver pour cette première [flânerie](https://www.facebook.com/lesflaneriesnantes) de l’an 1 après COVID. ? On avait hâte de pouvoir ?danser? de nouveau au ? PARC DE LA GAUDINIERE ? et il nous accueille une fois de plus pour venir flâner, on vous attend nombreux de 15H à 23H le SAMEDI 3 JUILLET. [Les flâneries](https://www.facebook.com/lesflaneriesnantes), c’est 4 saisons de moment conviviale à partager en famille ou entre pote, glouglou ? et miam miam local ? vous attendent sur place, viens les mains dans les poches tous est prévu pour que tu te détende. AU PROGRAMME ? DJs set – CARTE BLANCHE à @LowFit et @anopoli Les deux compères ont l’habitude de faire danser la scène nantaise avec des mix qui sentent le soleil et la good vibes, ils reviennent aux flâneries nous régaler cette année ? SOUND SYSTEM ? @comb BAR ? @brasserie nautile @lancelot @lemonaid chariTea et bien d’autres fabricant made in Nantes ou made in France. ? MAPPING ? Premier test en public, fais maison, on espère être à la hauteur. Protocole COVID ? Gel hydroalcoolique à disposition. Conserver les distanciations. Et viens danser avec ton masque Prix libre. Merci à nos Partner : @brasserie nautile @ocd @bigcitylife Allé on à hâte, ça nous à manqué. ? SAVE THE DATE SAMEDI 3 JUILLET 15H – 23H Amour sur vous ?

Entrée libre

Event raisonné

Parc de la Gaudinière Rue Diane, Nantes Nantes Breil – Barberie Loire-Atlantique



2021-07-03T15:00:00 2021-07-03T23:00:00