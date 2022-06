LES FLÂNERIES NOCTURNES

LES FLÂNERIES NOCTURNES, 21 juillet 2022, . LES FLÂNERIES NOCTURNES



2022-07-21 18:00:00 18:00:00 – 2022-07-21 23:00:00 23:00:00 5 marchés nocturnes / Rue Piétonne

À l’occasion des Flâneries nocturnes, les commerçants de la rue Trivalle, les artisans, les créateurs, les producteurs et les vignerons du Cru Cabardès vous accueillent pour passer un agréable moment dans un cadre convivial et une ambiance festive, au pied de la Cité Médiévale…

La rue Trivalle, c’est un village dans la ville !

Venez flâner lors des 5 marchés nocturnes proposés par l’association des commerçants de la rue ! Tous les jeudis de 18h à 23h, du 21 juillet au 18 août ! dernière mise à jour : 2022-06-28 par

