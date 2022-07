Les flâneries du Centenaire Offemont, 16 août 2022, Offemont.

Les flâneries du Centenaire

Offemont Territoire-de-Belfort

2022-08-16 – 2022-08-16

Offemont

Territoire-de-Belfort

Offemont

Du mardi 12 juillet au 23 août, profitez pleinement de votre été dans le Territoire de Belfort dans une ambiance pétillante et conviviale !

Au programme : « La Boite à Musique (en)chantée » : Théo, maître de cérémonie à l’enthousiasme débordant vous accueillera, et vous fera choisir, parmi les grands classiques du répertoire français, le programme de la soirée. Remontez ensuite le le mécanisme d’un coup de clé dorée, et Clotilde vous fera vibrer, grâce à ses notes de harpe, à la douceur et à l’intensité de sa voix. À mi-chemin entre le théâtre et la chanson, le divertissement et l’émotion, la promesse d’un spectacle à la fois drôle et magique. • « La Salamandre » : À la nuit tombée, la troupe bisontine de la Salamandre proposera un grand spectacle de feu dédié au Centenaire du Territoire de Belfort. La Compagnie se tissera une histoire sur l’art de « jouer avec le feu » et vous la partagera à travers ses nombreux et somptueux tableaux. Prenez-en plein les yeux avec ce show exceptionnel !

Du mardi 12 juillet au 23 août, profitez pleinement de votre été dans le Territoire de Belfort dans une ambiance pétillante et conviviale !

Au programme : « La Boite à Musique (en)chantée » : Théo, maître de cérémonie à l’enthousiasme débordant vous accueillera, et vous fera choisir, parmi les grands classiques du répertoire français, le programme de la soirée. Remontez ensuite le le mécanisme d’un coup de clé dorée, et Clotilde vous fera vibrer, grâce à ses notes de harpe, à la douceur et à l’intensité de sa voix. À mi-chemin entre le théâtre et la chanson, le divertissement et l’émotion, la promesse d’un spectacle à la fois drôle et magique. • « La Salamandre » : À la nuit tombée, la troupe bisontine de la Salamandre proposera un grand spectacle de feu dédié au Centenaire du Territoire de Belfort. La Compagnie se tissera une histoire sur l’art de « jouer avec le feu » et vous la partagera à travers ses nombreux et somptueux tableaux. Prenez-en plein les yeux avec ce show exceptionnel !

Offemont

dernière mise à jour : 2022-07-07 par