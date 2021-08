Verdun Verdun Meuse, Verdun LES FLANERIES DE VERDUN – LA MARQUISE (CHANSON FRANÇAISE) Verdun Verdun Catégories d’évènement: Meuse

Verdun

LES FLANERIES DE VERDUN – LA MARQUISE (CHANSON FRANÇAISE) Verdun, 15 août 2021, Verdun. 2021-08-15 15:30:00 15:30:00 – 2021-08-15 RUE DE LA BELLE VIERGE MUSEE DE LA PRINCERIE

Verdun Meuse Chanson française

Tout public – Gratuit La Marquise puise dans tout ce qui peut faire groover la chanson française : le swing, le blues, le reggae avec ici et là quelques ingrédients funky ou latinos. Contrebasse, guitare, accordéon au service d’un son résolument acoustique ! Réservation conseillée (nombre de places limité) princerie@grandverdun.fr +33 3 29 86 10 62 http://www.musee-princerie-verdun.fr/ © Ville de Verdun dernière mise à jour : 2021-08-09 par

Détails Catégories d’évènement: Meuse, Verdun Autres Lieu Verdun Adresse RUE DE LA BELLE VIERGE MUSEE DE LA PRINCERIE Ville Verdun lieuville 49.1611#5.3825