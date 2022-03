LES FLANDROYANTES Terrain de foot, 13 mai 2022, Bollezeele.

LES FLANDROYANTES

du vendredi 13 mai au dimanche 15 mai à Terrain de foot

Pour cette deuxième édition du festival Les Flandroyantes, construite en partenariat avec la Communauté de Communes des Hauts de Flandre (CCHF) et la ville de Bollezeele, le rendez-vous est donné au cœur des Flandres. Sur l’un des terrains de foot de la commune, sera planté le magnifique chapiteau de la compagnie de cirque Cheptel Aleïkoum, avec trois représentations de leur spectacle _**(V)îvre**_. Un spectacle de cirque débridé et fougueux, plein de bonne humeur, par douze artistes qui mêlent joyeusement vélo acrobatique et musique ! Les douze circassiens et musiciens inventent une ville imaginaire à travers une succession de tableaux poétiques et burlesques. À vélo, en l’air sur des agrès de haute voltige, en dansant et en musique. C’est comme une comédie laquelle les chanteurs sont musiciens.

10 € / 5 € (- 12 ans)

Un festival concocté par les équipes du Bateau Feu et du Vivat. Une idée maîtresse : proposer une programmation joyeuse, des rendez-vous insolites et festifs dans Les Flandres !

Terrain de foot Bollezeele Bollezeele Nord



