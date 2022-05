Les Flandroyantes Terrain de foot, 13 mai 2022, Bollezeele.

**Les Flandroyantes**, c’est le nom du festival concocté par les équipes de deux structures culturelles, Le Bateau Feu, Scène nationale de Dunkerque et le Vivat, Scène conventionnée d’Armentières. Une idée maîtresse : proposer une programmation artistique joyeuse, des rendez-vous insolites et festifs sur le territoire des Flandres, inventés en complicité avec les partenaires et habitants du territoire.Et un désir partagé : provoquer de belles rencontres artistiques et humaines ! Pour cette deuxième édition, construite en partenariat avec la Communauté de Communes des Hauts de Flandre (CCHF) et la Ville de Bollezeele, le rendez-vous est donnée au coeur des Flandres. Sur l’un des terrains de foot de la commune, sera planté le magnifique chapiteau de la compagnie de cirque Cheptel Aleïkoum, avec trois représentations de leur spectacle (V)îvre. Des déplacements en mobilité douce sont proposés le week-end pour rejoindre Bollezeele, en bus, train et vélo, avec une escale artistique vivifiante le samedi à Esquelbecq. D’autres impromptus artistiques vous attendent pour ce week-end insolite préparé en partenariat avec les structures, associations, commerces et producteurs locaux, et avec la joyeuse participation des musiciens du territoire. Notez d’ores et déjà la date dans votre agenda pour vivre ensemble un moment hors du temps ! (V)îvre ——- Un spectacle de cirque débridé et fougueux, plein de bonne humeur par douze artistes qui mêlent joyeusement vélo acrobatique et musique rythme les trois jours des Flandroyantes. Sous leur magnifique chapiteau, les douze circassiens et musiciens inventent une ville imaginaire à travers une succession de tableaux poétiques et burlesques. À vélo, en l’air sur des agrès de haute voltige, en dansant et en musique. C’est comme une comédie musicale dans laquelle les chanteurs sont musiciens. Ven. 13 mai 20 H | Sam. 14 mai 19 H | Dim. 15 mai 15 H Bollezeele (accès par la Grand Place puis par la Rue des Cossettes) 1 H 30 | Dès 5 ans 10 € / 5 € (–12 ans) Ouverture de la billetterie le mardi 5 avril : points de vente au Bateau Feu, au Vivat, à la boulangerie Le Fournil de l’Yser de Bollezeele et dans les offices de tourisme de Bergues, Esquelbecq, Hondschoote et Watten. ### Vendredi 13 mai à Bollezeele > 20 h • **Spectacle** [**(V)îvre** ](https://www.levivat.net/v-ivre) ### Samedi 14 mai à Esquelbecq >15 h • **Visite** de la ville d’Esquelbecq à pied ou à vélo >16 h • Spectacle **Hypo, Glisse & Mi** | Place de la mairie d’Esquelbecq Cie Circonvolution – Lucie Carbonne Crac de Lomme (Centre Régional Des Arts Du Cirque) Des figures improbables sur son monocycle. Des morceaux inattendus sur les 142 touches de son accordéon. Lucie Carbonne, triple championne du monde de monocycle et musicienne accomplie, relève le défi de jouer avec l’équilibre sur les rythmes d’un répertoire éclectique : polka-musette, Vivaldi, Michael Jackson… et une sonate pour 32 chamallows ! > 17 h • **À bicyclette !** Départ à vélo pour Bollezeele ### Samedi 14 mai à Bollezeele >15 h – 17 h • **Initiation aux arts du cirque |** City Stade de Bollezeele le Crac de Lomme Amusez-vous à tester votre équilibre ! Participez à l’atelier monocycle et équilibre sur objets, encadré par des artistes professionnels. Accès libre dans la limite des places disponibles. + d’infos auprès d’Elodie Noir : [[enoir@lebateaufeu.com](mailto:enoir@lebateaufeu.com)](mailto:enoir@lebateaufeu.com) / 03 28 51 40 35 >17 h 30 • **Les acrobates du ciel |** Site du chapiteau Création collective du Crac de Lomme et de la Cie Afuma du Togo Du haut de leurs échasses de 6 mètres et au rythme des percussions, des contorsions et portés acrobatiques à couper le souffle ! > 18 h 15 • **Mise en bouche musicale |** Site du chapiteau par La Musique de Bollezeele 50 musiciens de l’Harmonie vont ouvrir joyeusement la soirée avec un répertoire de variétés françaises et internationales. > 19 h • Spectacle [**(V)îvre**](https://www.levivat.net/v-ivre) > 20 h 30 • **Concert festif** | Départ du chapiteau La Musique de Bollezeele Le groupe de 50 musiciens de l’Harmonie vous emmènera en musique vers la place où vous pourrez vous restaurer dans une ambiance musicale festive. > 21 h 30 • **Place au bal** | Grand Place Orchestre du Grand’Mix Les deux chanteurs et cinq musiciens de l’Orchestre Grand’Mix vont interpréter un répertoire de variétés internationales, des années 80 jusqu’à aujourd’hui, pour vous faire danser jusque 23 h 30. ### Dimanche 15 mai à Bollezeele > 11 h -14 h 30 • **Marché des producteurs et artisans locaux |** Grand Place De quoi garnir votre panier avec des produits frais, bières et autres gourmandises, et repartir avec un souvenir made in Flandres. >11 h et 11 h 30 • **Balades nature** * **Un regard toujours nouveau :** Lecture de paysages : de l’infiniment petit à l’infiniment grand ! Avec Frédérique Chiloup – Gey (sophrologue – Hêtre debout) et Christophe Delbecque (guide nature – CCHF) * **Découvrir Bollezeele en famille (dès 7 ans) :** Levez le nez, observez et laissez-vous surprendre par les bâtisses de Bollezeele. Avec Salomé Bogaert (guide conférencière – Yser Houck). > 11 h 30 • **Sur un air de musique |** Grand Place par l’École intercommunale de musique – CCHF Pour égayer vos oreilles, les jeunes musiciens de l’Orchestre du premier cycle interprèteront quelques morceaux choisis. > 14 h • **Cirque en folie |** Site du chapiteau le Crac de Lomme Jonglerie, équilibre, contorsions, portés acrobatiques… Huit artistes vous embarquent dans leurs jeux acrobatiques ! > 15 h • Spectacle [**(V)îvre**](https://www.levivat.net/v-ivre) INSOLITE : 24h dans les Flandres en train / vélo ! ————————————————– Venez en vélo à Armentières, prenons le train ensemble, direction Bollezeele via Esquelbecq et laissez-vous guider jusqu’au lendemain ! Départ Samedi 14 mai | 14 H | Gare d’Armentières Formule incluant le spectacle (V)îvre, le transport et l’hébergement (hôtel ou camping). Nombre de places limité. **Infos, tarifs et réservation :** [**[contact@levivat.net](mailto:contact@levivat.net)**](mailto:contact@levivat.net) **/ 03 20 77 18 77**

