Les Flammes, l’Âge de la céramique Musée d’Art Moderne de Paris, 15 octobre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Du 15 octobre 2021 au 6 février 2022 :

mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche de 10h à 18h

payant

L’exposition Les Flammes. L’Âge de la céramique propose une immersion dans le médium de la céramique et associe plus de 350 pièces allant du néolithique jusqu’à nos jours, créant un dialogue inédit et fécond entre des typologies d’objets issus d’époques et de contextes variés, cherchant à déceler les influences autant que les coïncidences.

Source constante d’inspiration et d’expression pour artisans, artistes ou designers, la céramique – de keramos signifiant « argile » en grec – est l’une des plus anciennes manifestations culturelles de l’humanité, utilisée dès la préhistoire pour la confection d’idoles, d’architecture, et de contenants culinaires.

L’exposition Les Flammes présente ainsi des céramiques réalisées par des artistes ou des céramistes modernes et contemporains (de Jean Carriès, Georg Ohr, Paul Gauguin, Shoji Hamada, Bernard Leach, Marcel Duchamp, Meret Oppenheim, Pablo Picasso, Salvador Dali, Raoul Dufy, Lucio Fontana, Beatrice Wood, Ken Price, Ron Nagle, Cindy Sherman, Judy Chicago, Miquel Barceló, Jean Girel, Simone Leigh, Daniel Dewar & Grégory Gicquel, Theaster Gates, Mai Thu Perret, Clare Twomey, Takuro Kuwata, Natsuko Uchino…), des productions historiques signées (de Bernard Palissy, Marie Talbot, Dave the Potter, ou des Manufactures nationales), ou anonymes (vénus préhistoriques, vases grecs antiques, poterie vernaculaire), ou encore non européennes (poterie Nok, jarres Mochica, figures Tang, réticulés iraniens, rakus japonais).

Musée d’Art Moderne de Paris 11 avenue du Président Wilson Paris 75016

9 : Iéna (255m) 9 : Alma – Marceau (264m)



Contact :Musée d’art moderne https://www.mam.paris.fr/fr/informations-pratiques

© Ron Nagle, Courtesy Matthew Marks Gallery