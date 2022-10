Les flammes dansantes Pontonx-sur-l’Adour, 5 novembre 2022, Pontonx-sur-l'Adour.

Les flammes dansantes

PONTONX SUR L’ADOUR Pontonx-sur-l’Adour Landes OT Tartas SIRTAQUI Nouvelle-AquitaineSIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine

2022-11-05 – 2022-11-05

Pontonx-sur-l’Adour

Landes

Pontonx-sur-l’Adour

8 EUR La compagnie « Les flammes dansantes » présente sa comédie musicale « Chicago, l’écrin de feu ».

Sur scène, 17 jeunes artistes dansent, chantent et jouent en live pendant 1h30.

Nous sommes en 1920 dans la prison de femmes du comté de Cook où les plus dangereuses meurtrières de Chicago rêvent de gloire et de liberté. Quelle issue trouveront-elles à leur quête?

Un moment hors du temps, sensationnel, vibrant et émouvant.

Un écrin qui réveille la flamme intérieure qui brûle en chacun de nous.

