Les flammes, c'était moi. Festival Les Nocturbaines – RDV au 145-149 Bd Davout 75020 Paris – Centre social Soleil St-Blaise Paris, dimanche 9 juin 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-09T16:00:00+02:00 – 2024-06-09T17:15:00+02:00

Fin : 2024-06-09T16:00:00+02:00 – 2024-06-09T17:15:00+02:00

Sortie de création du spectacle « Les flammes, c’était moi ».

Avec « Les flammes, c’était moi », la compagnie L’île de La Tortue s’empare de « La Thébaïde » de Stace : poème épique retraçant le célèbre mythe de la famille d’Antigone.

Elle convie le public dans le décor d’une salle des fêtes municipale, à la commémoration du décès de Polynice, enfant de la Cité – Etat de Thèbes.

Porté par un groupe de femmes héroïques, le récit fondateur et millénaire d’une guerre fratricide résonne avec nos drames sociaux contemporains pour révéler le courage et la résistance de celles qui restent après l’inacceptable.

Cette création s’articule avec un projet d’action artistique et culturelle auprès d’un groupe de femmes permettant une adaptation contextuelle de la pièce au gré des territoires de représentations.

théâtre arts de la rue

Fabrice Neddam