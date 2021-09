Orléans Quai du Châtelet - en face de la place de la Loire Loiret, Orléans Les Fis d’Galarne Quai du Châtelet – en face de la place de la Loire Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Orléans

Les Fis d’Galarne Quai du Châtelet – en face de la place de la Loire, 25 septembre 2021, Orléans. Les Fis d’Galarne

Quai du Châtelet – en face de la place de la Loire, le samedi 25 septembre à 18:45

La passion les anime depuis bientôt 30 ans, quand alors une poignée de copains se lançaient dans la construction d’in bateau de Loire traditionnel. D’autres bateaux ont suivi, et la musique aussi, jouant et chantant l’aventure et la vie des mariniers de Loire et d’ailleurs… Chansons de mariniers dans le cadre du festival de Loire Quai du Châtelet – en face de la place de la Loire QUAI DU CHATELET Orléans Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-25T18:45:00 2021-09-25T19:15:00

Détails Catégories d’évènement: Loiret, Orléans Autres Lieu Quai du Châtelet - en face de la place de la Loire Adresse QUAI DU CHATELET Ville Orléans lieuville Quai du Châtelet - en face de la place de la Loire Orléans