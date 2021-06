Baule la corne des pâtures 45130 baule Baule, Loiret Les Fis d’Galarne la corne des pâtures 45130 baule Baule Catégories d’évènement: Baule

Loiret

Les Fis d’Galarne la corne des pâtures 45130 baule, 25 juin 2021-25 juin 2021, Baule. Les Fis d’Galarne

la corne des pâtures 45130 baule, le vendredi 25 juin à 21:30

**Dans le cadre de la semaine anniversaire des 20 ans des Carnutes** Depuis 1994, la Confrérie des Fis d’Galarne associe 2 passions : la construction et l’entretien des bateaux traditionnels de Loire; le renouveau de la musique traditionnelle de marine. Cette dernière activité rassemble une quinzaine de chanteurs dont 5 musiciens (guitaristes et accordonistes). La troupe compte, à ce jour, 3 CD à son actif. Ambiance festive et bonne humeur assurées.

entrée libre, participation au chapeau

Concert de musique traditionnelle de marine de Loire la corne des pâtures 45130 baule 45130 baule Baule Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-25T21:30:00 2021-06-25T23:30:00

Détails Catégories d’évènement: Baule, Loiret Étiquettes évènement : Autres Lieu la corne des pâtures 45130 baule Adresse 45130 baule Ville Baule lieuville la corne des pâtures 45130 baule Baule