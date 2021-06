Les fils Bach – Musique à cour et à jardin Hôtel de Sully, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le samedi 3 juillet 2021

de 20h à 22h

L’Orchestre de chambre de Paris propose, cette année encore, son festival de Musique à cour et à jardin, à l’hôtel de Sully et dans l’enclos des Gobelins pour pas moins de 9 concerts !

Lars Vogt (piano) retrouvera à cette occasion les musiciens de l’orchestre pour une soirée pleine de classicisme avec Beethoven et Mozart. Maude Gratton (clavecin), Pekka Kuusisto (violon) et Deborah Nemtanu (violon) dirigeront chacun un concert depuis leur instrument. Les vents de l’orchestre vous préparent, quant à eux, une soirée toute mozartienne !

Pour la première fois cette année, l’orchestre cède la place à des artistes et ensembles invités pour plusieurs soirées Scène ouverte, comme les 4 et 10 juillet avec de jeunes interprètes du Conservatoire à rayonnement régional (CRR) et du Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris (CNSMDP). Le 5 juillet, c’est le Concert de la Loge et Julien Chauvin qui viennent jouer un programme baroque tandis que le 27 août, Hervé Niquet et le chœur du Concert Spirituel interprèteront des œuvres de Gounod et Saint-Saëns.

Les fils Bach

Wilhelm Friedemann BACH

Symphonie « dissonante » en fa majeur

Carl Philipp Emanuel BACH

Concerto pour clavier et cordes en fa majeur

Carl Philipp Emanuel BACH

Symphonie pour cordes en mi mineur

Symphonie pour cordes en si bémol majeur

Maude Gratton, direction et clavecin

Orchestre de chambre de Paris

Ce premier concert à l’Hôtel de Sully est dédié aux brillants fils du cantor de Leipzig. Considéré comme le plus doué de la fratrie par ses contemporains, Wilhelm Friedemann Bach fut célébré jusqu’à sa mort en 1784. Mais la renommée de Carl Philipp Emanuel Bach, très forte aussi de son vivant, notamment comme claveciniste, connut une meilleure postérité. Les spectateurs, assis dans des chaises et transats placés entre les pelouses bordées de buis, entendront la grave et puissante Symphonie « dissonante » en fa majeur du premier et le Concerto pour clavier et cordes en fa majeur du second. Maude Gratton, grande spécialiste du baroque et du classique, sera au clavecin ou au piano-forte, ainsi qu’à la direction. En 2009, son disque consacré aux œuvres de Wilhelm Friedemann lui a valu les éloges de la critique. Elle a, depuis, multiplié les enregistrements avec son ensemble Il Convito.



Hôtel de Sully 7 place des Vosges Paris 75004

1 : Saint-Paul (255m) 8 : Chemin Vert (386m) Lignes 20, 29, 61, 65, 69, 76, 86, 87, 91 et Balabus



