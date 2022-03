Les Films d’en haut – Résilience Champagny-en-Vanoise Champagny-en-Vanoise Catégories d’évènement: Champagny-en-Vanoise

Champagny-en-Vanoise Savoie Champagny-en-Vanoise Grande figure du ski freestyle international et plus particulièrement du halfpipe, Kevin Rolland a l’un des plus beaux palmarès du sport français. Il a frôlé la mort en 2019, victime d’une lourde chute. Trois ans plus tard, Kevin Rolland dispute les JO. info.champagny@la-plagne.com +33 4 79 55 06 55 https://www.la-plagne.com/champagny-en-vanoise Route des caves En face de la piscine Champagny-en-Vanoise

