Les fill’OKazou Espace Simone Signoret, 11 mars 2022, Évry-Courcouronnes.

Les fill’OKazou

Espace Simone Signoret, le vendredi 11 mars à 20:30

Les Fill’Okazou ————— ### Dans le cadre de la journée internationale des droits des femmes , en avant-première du salon des créatrices 2022 de Villabé En partenariat avec l’Association des familles d’Evry-Courcouronnes , l’Association des Familles de Villabé est heureuse de vous présenter Les Fill’Okazou. Un récital de compositions et de reprises sur le thème des femmes par l’association Coin de rue. Quand trois copines se retrouvent dans une cuisine pour partager thé, café et p’tits gâteaux, autour de la table, c’est pire qu’une volière ! Elles chantent comme elles respirent et balancent dans leurs chansons, leurs histoires de femmes, filles, mères, copines, leurs révoltes, petits tracas et grands bonheurs … Le tout assaisonné de rire, d’émotion, de loufoqueries, accompagné d’accords de guitare, soupoudré d’un soupçon d’accordéon, le tout arrosé de percussions. En bref, un récital de compositions et de reprises à déguster ! Gens trop sérieux s’abstenir Reservation sur [[afamillesvillabe@gmail.com](mailto:afamillesvillabe@gmail.com)](mailto:afamillesvillabe@gmail.com) Tarif : 8€ Agenda source : [www.m-essonne.fr](https://www.m-essonne.fr)

Sur réservation, passe vaccinale obligatoire, tarif : 8€

Les Fill’Okazou Un récital de compositions et de reprises sur le thème des femmes.

Espace Simone Signoret 2 Mail de Thorigny, 91080 Courcouronnes Évry-Courcouronnes Courcouronnes Essonne



2022-03-11T20:30:00 2022-03-11T22:30:00