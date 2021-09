Lille Collèges Lille, Nord Les filles ont le sens de l’orientation – Wi-Filles Collèges Lille Catégories d’évènement: Lille

le lundi 18 octobre à 09:00

– Intervention dans les collèges – Journée basée sur la découverte du monde de l’entreprise – Rencontre avec les entreprises – entretien entre les collégiennes et les entreprises Semaine 3 : l’emploi et l’entrepreneuriat au féminin Collèges Lille Lille Lille-Centre Nord

2021-10-18T09:00:00 2021-10-18T17:00:00

