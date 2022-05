LES FILLES DU TEXTILE Harnes, 26 juin 2022, Harnes.

LES FILLES DU TEXTILE 36 Rue de Montceau-les-Mines Harnes

2022-06-26 – 2022-06-26

36 Rue de Montceau-les-Mines Harnes 62440

Harnes Les femmes interrogées, pour la plupart filles de mineurs, reviennent sur ce qui les a poussées à s’embaucher à l’usine, se souviennent de la fatigue des cadences et des horaires, mais évoquent aussi le soulagement d’échapper à la domination domestique du coron.

A partir d’archives et de témoignages, le travail ouvrier y est raconté dans sa double vérité, entre exploitation de la force de travail et émancipation collective, à travers la complicité et la solidarité, la combativité des luttes et des grèves, et la construction de soi au contact des autres.

« Les Filles du Textile » est un documentaire consacré aux ouvrières des filatures du Nord et des ateliers de confection du Pas-de-Calais, des années 60 aux années 2000.

+33 3 21 76 21 09

36 Rue de Montceau-les-Mines Harnes

