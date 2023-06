Les Filles d’Olfa / Avant-premières ! 8e édition L’Arlequin – Dulac Cinémas Paris, 4 juillet 2023, Paris.

Le mardi 04 juillet 2023

de 20h00 à 22h00

.Tout public. payant

Tarif unique : 6€

Dans le cadre de « Avant-premières ! » avec les Cinémas Indépendants Parisiens, L’Arlequin – Dulac Cinémas vous invite à découvrir le film « Les Filles d’Olfa » de Kaouther Ben Hania en avant-première !

Avant-première en présence de la réalisatrice

LES FILLES D’OLFA de Kaouther Ben Hania

France, Tunisie, Allemagne, Arabie Saoudite | 2023 | 1h50 | VOSTFR

La vie d’Olfa, Tunisienne et mère de 4 filles, oscille entre ombre et lumière. Un jour, ses deux filles aînées disparaissent. Pour combler leur absence, la réalisatrice Kaouther Ben Hania convoque des actrices professionnelles et met en place un dispositif de cinéma hors du commun afin de lever le voile sur l’histoire d’Olfa et ses filles. Un voyage intime fait d’espoir, de rébellion, de violence, de transmission et de sororité qui va questionner le fondement même de nos sociétés.

Ce film est présenté en Compétition au Festival de Cannes 2023.

L’Arlequin – Dulac Cinémas 76 rue de Rennes 75006 Paris

Jour2Fête