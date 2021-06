Les filles de Saint Pierre L’Antidote, 10 juillet 2021-10 juillet 2021, Bourges.

Les filles de Saint Pierre

L’Antidote, le samedi 10 juillet à 20:00

Trois filles. Deux habitent des villages au doux nom de Saint Pierre – Les Etieux – Les Bois. Eh oui ! La troisième est de Bourges. Nous l’excusons. Mais elle est bien la fille de Pierre. Non, elle ne ment pas !! Elles se sont rencontrées aux Semaisons 2017, dans un autre village : Vesdun. C’était pour un stage de théâtre. Elles se sont emparées de la poésie de deux rebelles, de deux indomptés : Gaston Couté et Jacques Prévert. Elles font vivre la révolte devant la connerie des uns, la bêtise des autres, ceux qui ont l’argent et le pouvoir. Elles sont proches des petites gens, de leurs amours et de leurs peines. Gaston, le chemineux, a payé durement sa rébellion. « Jacques, le libertaire, l’insoumis, est tellement plus qu’un auteur pour écoliers». La prose, la poésie des deux compères sonnent vraies. Elles sont actuelles !!

entrée libre

Vacherie d’vie Gaston Couté et Jacques Prévert Déambulation poétique

L’Antidote 88 rue d’auron, 18000 Bourges Bourges Les Merlattes Cher



