SEL, le vendredi 13 mai à 20:45

**Une pièce puissante et sensible sur la naissance du féminisme** La guerre de 14, les femmes remplacent les hommes partis. Dans les usines d’armement, les munitionnettes manipulent la poudre jaune de TNT, un poison. Elles ne le savent pas. D’horizons divers, Louise, Jeanne, Rose et Julie apprennent à se connaître, à s’apprécier, à rester solidaires. Libertaire, féministe avant l’heure, rédactrice pour un journal suffragiste, Louise communiquera son sentiment de révolte à ses camarades payées moitié moins que les hommes et aux conditions de travail déplorables. Le droit de vote des femmes, l’égalité des salaires et la protection du travail au sein des usines deviennent leur combat. _Présenté par : Atelier Théâtre Actuel_ _De : Michel Bellier_ _Mise en scène : Johanna Boyé_ _Avec : Brigitte Faure, Anna Mihalcea, Pamela Ravassard, Elisabeth Ventura_

Tarifs : TJ : 10€ • TA : 18€ • TR : 21€ • TP : 23€

SEL 47 grande rue, 92310 Sèvres

2022-05-13T20:45:00 2022-05-13T22:05:00

