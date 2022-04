LES FILLES AUX MAINS JAUNES Cholet, 4 mai 2022, Cholet.

2022-05-04 20:30:00 – 2022-05-04 Théâtre Saint Louis Rue Jean Vilar

Une pièce puissante et sensible sur la naissance du féminisme, le pouvoir de l’engagement et la force de l’action !

info-theatre@choletagglomeration.fr +33 2 72 77 24 24 https://www.cholet.fr/welcome/theatre_saint_louis.php

