Les Filles à Roulettes Café de la Prefecture Albi

Tarn

Les Filles à Roulettes Café de la Prefecture, 13 mai 2022, Albi. Les Filles à Roulettes

du vendredi 13 mai au samedi 14 mai à Café de la Prefecture

DJ / Expo / Kermesse Féministe : 19h -> Café de la Pref’ : DJ Fumier (Daube ‘n Bass) 16 lices G. Pompidou, Albi 21h30 -> La Cheminée : Kermesse Féministe / Expo Street Art Possibilité de restauration sur place avec Les Tartines de Célestine Pas de CB 5 rue Sainte Marie, Albi 23h -> Le B.A.R. : MC Konaar ( Mashup) 10 rue Porta, Albi Pour participer à la déambule -> inscription obligatoire à [asso.roulemapoule@gmail.com](mailto:asso.roulemapoule@gmail.com) avant le 4 mai 2022 Ne loupez pas le grand retour des Filles à Roulettes et de sa folle déambule ! Café de la Prefecture 16 lices Pompidou Albi Tarn

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-13T19:00:00 2022-05-13T23:59:00;2022-05-14T00:00:00 2022-05-14T02:00:00

