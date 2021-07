Parmain Parc du Château Conti Parmain, Val-d'Oise Les Figures impressionnistes : Jules Dupré Parc du Château Conti Parmain Catégories d’évènement: Parmain

Du 1er au 30 septembre 2021, les villes de Pontoise, Auvers-sur-Oise et l’Isle-Adam vous invitent à un voyage au temps des Impressionnistes. Spectacles, expositions, ateliers font revivre les peintres qui ont vécu dans la Vallée de l’Oise et en ont fait un lieu majeur pour l’Histoire de l’art. Le dimanche 5 septembre à 16h dans le Parc du Château Conti : Spectacle « Les figures impressionnistes : Jules Dupré à l’Isle-Adam » par la Cie Les Trois coups l’œuvre. Spectacle Les Figures impressionnistes : Jules Dupré à l’Isle-Adam Parc du Château Conti 1 rue de Conti 95620 L’Isle-Adam Parmain Val-d’Oise

2021-09-05T16:00:00 2021-09-05T17:00:00

