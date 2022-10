Les fiertés sur grand écran Cinéma PATHE LES FAUVETTES, 10 novembre 2022, Paris.

Du jeudi 10 novembre 2022 au dimanche 27 novembre 2022 :

. payant 7€ 4€ pour les moins de 14 ans

Les Fiertés sur grand écran ! Du 10 au 27 novembre, le cinéma Pathé les Fauvettes revêt les couleurs du Festival des Fiertés avec une sélection de huit films français et internationaux, tendres et enflammés, intimes et politiques !

Du 10 au 27 novembre, le cinéma PATHE LES FAUVETTES revêt les couleurs du Festival des Fiertés avec une sélection de huit films français et internationaux, tendres et enflammés, intimes et politiques ! : 120 BATTEMENTS PAR MINUTE, CALL ME BY YOUR NAME, CAROL, GUILLAUME ET LES GARCONS A TABLE, MOONLIGHT, PORTRAIT DE LA JEUNE FILLE EN FEU, ROCKETMAN et LA VIE D’ADELE.

Profitez d’une tarification spéciale à 7€ pour (re)découvrir ces films incontournables.

Horaires des projections sur le site du cinéma

Cinéma PATHE LES FAUVETTES 58, avenue des Gobelins 75013 Paris

Contact : https://www.cinemaspathegaumont.com/cinemas/cinema-pathe-les-fauvettes https://www.facebook.com/PatheLesFauvettes

