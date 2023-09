Les fiertés en bandes dessinées : carte blanche avec la Caverne des BD Bibliothèque Saint-Eloi Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Les fiertés en bandes dessinées : carte blanche avec la Caverne des BD Bibliothèque Saint-Eloi Paris, 22 novembre 2023, Paris. Le mercredi 22 novembre 2023

de 17h00 à 18h30

.Public adolescents adultes. gratuit

En présence d’interprètes LSF/FR. En écho au festival des fiertés des mairies du 12e, 13e et 14e arrondissements, la bibliothèque s’associe à la Caverne des BD pour une carte blanche spéciale fiertés ! En partenariat avec la Caverne des BD et la mairie du 12e arrondissement. Les supers libraires de la Caverne des BD et les bibliothécaires vous partagent leurs coups de cœur autour du thème des fiertés. En présence d’interprètes LSF/FR. mercredi 22 novembre, 17h ados/adulte inscription recommandée à bibliotheque.saint-eloi@paris.fr, dès le 22 octobre Bibliothèque Saint-Eloi 23 rue du Colonel Rozanoff 75012 Paris Contact : +33153447030 bibliotheque.saint-eloi@paris.fr https://fr-fr.facebook.com/bibliothequesainteloi/ https://fr-fr.facebook.com/bibliothequesainteloi/

Bibliothèque Saint-Eloi

