Les fiefs de Baron, propriété foncière et tenures dans un village du Valois du XIIe siècle au XVIIIe siècle Centre de Rencontre de l’Obélisque Senlis, samedi 18 mai 2024.

Les fiefs de Baron, propriété foncière et tenures dans un village du Valois du XIIe siècle au XVIIIe siècle Conférence de la SHAS donnée par Arnaud Martinec Samedi 18 mai, 15h00 Centre de Rencontre de l’Obélisque

Début : 2024-05-18T15:00:00+02:00 – 2024-05-18T17:00:00+02:00

Implanté sur un riche terroir aux confins du comté de Senlis et du Valois, le village de Baron apparaît mentionné pour la première fois dans une charte de 1097, bien que son origine soit assurément plus ancienne. Dès cette époque, si l’abbaye de Chelles en détient la seigneurie éminente, elle doit composer avec les prérogatives qu’y revendiquent les évêques de Senlis et les seigneurs de Nanteuil. Il y avait aussi à Baron, au côté de cette seigneurie suzeraine, d’autres fiefs appartenant à divers propriétaires laïcs auxquels ils donnaient le droit – ou le prétexte – de se qualifier de seigneurs de Baron « pour partie ». Au fil du temps, certains de ces feudataires abandonnèrent également des portions de leurs domaines à des communautés religieuses (Chaalis, Saint-Vincent de Senlis). Il résultait de cette mosaïque féodale une organisation complexe de la propriété foncière et un enchevêtrement des droits qui s’y trouvaient attachés. Celle-ci a marqué le développement du village de Baron et on en décèle encore quelques traces de nos jours.

Centre de Rencontre de l’Obélisque 4 ter, route de creil Senlis 60300 Oise Hauts-de-France